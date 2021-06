Randi: “Sunt un dependent de sport și de voie bună. Dimineața devreme, pe burta goală fac sport și meditez uneori"

La 38 de ani, Randi e un om care se bucură de viață și de tot ce face.

Despre această “bucurie de viață”, despre planurile muzicale, dar și de călătorie, despre hobby-uri și pasiuni, Randi a vorbit cu sinceritate pentru protv.ro





Randi, ce ai mai făcut în ultima vreme?

Am plănuit viitorul! Ca de obicei, muzica este principalul obiectiv și cred că ceea ce am făcut în ultimele luni marchează un nou început pentru mine. În afară de muzică, sunt un dependent de sport și de voie bună.





Știm că tu iubești să călătorești – câte și ce vacanțe ți s-au anulat în ultimul an din cauza pandemiei?

Am ratat de două ori o vacanță în Bali și o dată Japonia. Iubesc să călătoresc, însă în ultima vreme o fac mai mult în mintea mea! Am început să renunț la planuri pe termen lung, pentru că prezentul e tare imprevizibil.



Care a fost ultima ta vacanță în țară? Și care este locul tău preferat din România?

Am fost la Dubova în ultima vacanță, chiar de ziua mea, și a fost minunat! Cred că acolo este și locul meu preferat din România! Îmi amintește de Thailanda într-un fel, prin stâncile înalte înverzite și apa care înconjoară tot.





Planifici ceva vacanțe în afara țării vara asta? Concerte ai mai avut în perioada pandemiei? Unde și când?

O să plec în curând cu părinții și familia fratelui meu în Italia, Toscana și abia aștept! Nu am fost niciodată în alte locuri din Italia în afară de Roma și sunt foarte curios ce ascunde țara asta atât de frumoasă. În ceea ce privește concertele din ultima perioadă, în decembrie anul trecut am avut concert Morandi în Dubai. În rest, fac planuri și piese pentru viitor și sper ca viața să revină la normal.





Ce hobby-uri ai, poate mai puțin cunoscute publicului larg?

Sunt dependent de serialul Seinfeld și mă uit la câte un episod pe zi...de doi ani!



Colecționezi ceva? Dacă da, ce?



Colecționam haine acum ceva timp, însă nu o mai fac pentru că nu am loc și nici nu mai găsesc sensul în a avea atâtea haine pe care nu le porți. Doar de dragul de a ști că sunt acolo și sunt ale tale... Acum colecționez doar note și sentimentele care vin cu ele.



Care este obiectul preferat pe care îl ai în casă și de ce?

Sincer, nu m-am gândit niciodată ce obiect îmi place mai mult din casa mea. O să spun că proiectorul din living e, într-un sens practic, obiectul meu preferat. Sunt cinefil de mic și obiectul ăsta mă ajută să-mi satisfac pofta de filme bune și inedite.



Dar obiectul vestimentar preferat? Ce piese vestimentare se găsesc în număr mare în garderoba ta?

Am multe cămăsi, adidași, pantofi. Nu am ales încă un obiect vestimentar preferat, pentru că nu știu toate hainele pe care le am și pentru că în ultima vreme am încercat să mă detașez de atașamentul față de lucruri, obiecte.



Păstrezi ținute sau obiecte de la videoclipuri/filmări de pe vremea Morandi? Ai un obiect de la filmări cu valoare sentimentală?

Am păstrat niște ani hainele din clipuri, însă după două mutări, s-au mai pierdut, sau au plecat spre oameni care aveau mai multa nevoie de ele decât mine. Nu m-am atașat niciodată de obiecte în așa măsură, însă pot să spun că încă am niște ochelari dintr-un clip filmat acum vreo 11 ani.



Pe plan muzical ce mai pregătești? Lucrezi și cu artiști noi la studio la Famous Production?

Pe plan muzical am concentrat toată atenția mea. Am un album în engleză pregătit și în același timp lucrez cu Eugenia Nicolae, cea pe care am descoperit-o la voi, la Românii au talent, care cred că o să fie o nouă revelație în muzica românească.Suntem o gașcă mică la Famous Production, dar foarte productivă și haioasă.

Cum arată o zi din viața ta?

Dimineața devreme, pe burta goală fac sport și meditez uneori, după care fug spre studio unde îmi și închei ziua. Nu pare un program neobișnuit, însă ce se întâmplă la studio, pentru mine, e o minune în fiecare zi.