Reacția Adinei Alberts după ce soțul ei a decis să se infecteze de bunăvoie cu coronavirus

Medicul estetician Adina Alberts a fost surprinsă de decizia soțului ei, Viorel Catarmă, care i-a spus că vrea să se infecteze de bunăvoie cu coronavirus.

Adina Alberts a decis să-și ia fetița și să plece de acasă, după ce Viorel Cataramă a luat hotărârea care, spune esteticiana, le-ar putea pune întreaga familie în pericol. Ea s-a confesat pe rețelele sociale, unde a explicat că Viorel Cataramă e de părere că toți exagerează gravitatea pandemiei.

„Ca medic, am văzut coronavirusul ca o amenințare asupra oamenilor - pe care am jurat să-i protejez și să-i ajut. Viorel Cataramă a ales să privească pandemia de SARS-CoV-2 ca o amenințare asupra economiei. Și vrea să dovedească tuturor că are dreptate supunându-se unui experiment riscant.

Așa că drumurile noastre se despart pentru o perioadă. Știu că ne va fi foarte greu, dar nu pot trece peste menirea mea de medic, de mamă și de fiică. O perioadă mă voi muta de acasă, împreună cu fetița noastră, astfel încât să nu ne expunem acestui virus”, a spus Adina Alberts pe Facebook.

În ciuda acestui anunț, Adina Alberts a mărturisit că-și admiră soțul, chiar dacă „determinarea lui de a demonstra că poporul român nu merită să primească marea foamete cu brațele deschise l-a făcut să ia această decizie”.

Viorel Cataramă a făcut anunțul pe Facebook, în cursul zilei de miercuri. El afirma că intenționează să se infecteze voluntar cu coronavirus pentru a demonstra mai multe lucruri.

„1.Injectați cu frică, am acceptat mult prea ușor atât pierderea drepturilor noastre fundamentale, cât și prăbușirea economiei românești; experimentul funcționează, pe viitor nu va mai fi nicio problemă să ne pierdem libertățile atât de greu câștigate! 2. Metoda imunizării de grup, pe care am susținut-o încă de la început, are aceleași rezultate (vezi Suedia, Olanda...), dar nu a falimentat țara și nici nu anulează drepturile și libertățile fundamentale (vezi și declarațiile Directorului Executv OMS, dr. Michael Ryan)”. Mai multe AICI.

