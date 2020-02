ReacÈ›ia lui George Burcea dupÄƒ ce a renunÈ›at la verighetÄƒ È™i s-a spus cÄƒ divorÈ›eazÄƒ de Andreea BÄƒlan

În ultimele zile, mediul online din țara noastră a fost luat cu asalt de informații potrivit cărora Andreea Bălan și George Burcea ar fi la un pas de divorț.

„Bărbaților le plac femeile puternice. Da. Dar doar ca să le cucerească. Nu-și doresc să trăiască alături de ele. Se zbat să le cucerească, doar ca să-și demonstreze lor și celor din jur valoarea. Uite, frate, ce femeie capabilă mi-am tras eu! Femeile puternice sunt o provocare pentru ei. Sunt un examen. Sunt o confirmare. Doar că, după ce își fac demonstrația de forță, abdică. Fug. Pleacă. De ce? Pentru că femeile puternice sunt obositoare. Orice ar face ele și oricum ar face, când el se reflectă în ea, se vede mărunt, nerealizat, frustrat. Pe ea o vede ca pe o scorpie carieristă și autoritară”, a scris Andreea Bălan pe rețelele de socializare, iar de aici au început speculațiile.

Mai mult decât atât, se pare că George Burcea nu mai poartă verigheta, iar presa de scandal a notat imediat că relația celor două vedete este pe care de a se încheia. Invitat într-o emisiune TV, soțul Andreei Bălan a precizat că a renunțat la verighetă încă din luna ianuarie, dar că mariajul lor este foarte stabil și că nu există niciun motiv pentru a divorța.

„Am fost la repetiţii de teatru, am început două spectacole noi, scriu la un roman, la o piesă de teatru. Să vorbim despre ce fac eu! Eu nu stau să-mi urmăresc oamenii. Pentru ceea ce postează Andreea, pentru ceea ce spune Andreea, să o inviţi pe ea. Nu comentez ceea ce face Andreea. Noi ne dorim de foarte mult timp să separăm lucrurile alea profesionale. În casă suntem o familie, încercăm să ne împărţim treburile, să ne organizăm timpul. Suntem şi acum împreună! De acasă vin! Am fost în vacanţă, apoi am filmat, avut repetiţii, am scris, am avut filmări… să mai fac şi vlog? Nu mai pot. Ceea ce se întâmplă între noi rămâne în casă”, a spus George Burcea.

