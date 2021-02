Rebel Wilson se bucură de noua siluetă în ținute incendiare. Imaginea cu care și-a surprins fanii

Rebel Wilson a slăbit peste 30 kg pe parcursul anului 2020, iar în prezent se bucură de noua înfățisare.

Zilele trecute, actrița de 40 de ani a participat la Super Bowl, ocazie cu care s-a făcut remarcată datorită ținutelor spectaculoase pe care le-a purtat.

La unul dintre evenimentele la care a participat, Rebel Wilson a purtat o salopetă roșie, cu curea în talie, la care a accesorizat o pereche de pantofi galbeni, întregul outfit fiind unul care i-a pus în evidență noua siluetă.

De curând, vedeta care are aproape 10 milioane de urmăritori pe contul de Instagram, a anunțat că s-a despărțit de partenerul ei, Jacob Busch.

Într-un interviu acordat pentru The Morning Crew with Hughesy, Ed and Erin, Rebel Wilson a mărturisit că este ”interesant” cum se schimbă atitudinea oamenilor față de o persoană care se transformă din punct de vedere fizic.

”Când ești mare, oamenii nu se uită de două ori la tine. Acum, că sunt într-o formă bună, lumea mă ajută să car cumpărăturile, îmi deschid ușile”, a spus actrița.

