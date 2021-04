Rebel Wilson, transformare spectaculoasă după ce a slăbit peste 30 kg. Actrița s-a pozat într-un body mulat

Rebel Wilson a slăbit peste 30 de kg anul trecut, iar acum se bucură din plin de noua siluetă.

Actrița de 41 de ani a postat pe contul de Instagram două fotografii în care apare îmbrăcată într-un body negru, care îi pune în valoare fizicul.

În prezent, Rebel Wilson este ocupată cu filmările pentru The Almond And The Seahorse, dar și pentru show-ul Pooch Perfect.

Într-un interviu acordat pentru The Morning Crew with Hughesy, Ed and Erin, Rebel Wilson a mărturisit că este ”interesant” cum se schimbă atitudinea oamenilor față de o persoană care se transformă din punct de vedere fizic.

”Când ești mare, oamenii nu se uită de două ori la tine. Acum, că sunt într-o formă bună, lumea mă ajută să car cumpărăturile, îmi deschid ușile”, a spus actrița.

Vedeta a reușit spectaculoasa transformare cu dieta pe care a ținut-o la centrul de wellness austriac Vivamayr.

"Este o abordare care elimină intoleranțele alimentare, reduce zahărul, încurajează consumul de alimente integrale, stimulează sistemul imunitar și reduce inflamațiile", a declarat o apropiată a actriței.

