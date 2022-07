Rengle, dezvăluiri despre viața lui! În ce relații e cu Remus Boroiu, Alex Delea și Zmărăndescu: „Îl iubesc”

În acest an, Emil Rengle a participat la Survivor România, iar când s-a întors din Republica Dominicană, el a legat o prietenie strânsă cu nimeni altul decât Cătălin Zmărăndescu.

Pe lângă această relație de prieteni, Emil Rengle a dezvăluit în Click că are un crush pentru Alex Delea, marele câștigător al Survivor România 2022. Dar a spus și că a rămas într-o relație bună cu Remus Boroiu, alături de care a fost la „Ferma”.

„În momentul de față sunt îndrăgostit de viață și de mine. Dacă aș fi fost într-o relație aș fi spus, dar nu sunt. Remus Boroiu de la Ferma este un prieten foarte bun și apropiat, am avut niște momente virale și controversate. Voi mai merge în Bali, unde stă acum. De la Survivor, eu și Zmărăndescu suntem cei mai buni prieteni. Ne sunăm zilnic, nu ne începem ziua unul fără altul. Și asta este real. Îl iubesc, este extraordinar, plin de umor, acest om care la 50 de ani a scos, cred, copilul din el și îi este dor să se joace. E un influncer acum, postează pe rețelele de socializare. Și cu Alex Delea am păstrat legătura, suntem amici. Eu am un crush pentru Alex Delea. 100%! El este pe val acum, merge peste tot pe unde este invitat. Uite, spre deosebire de Zmărăndescu, cu Alex nu vorbesc zilnic. Deși poate ar trebui să o fac”, a spus Emil Rengle.

