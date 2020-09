Rihanna a fost surprinsă în trafic plină de vânătăi și cu ochii vineți

Rihanna le-a dat emoții prietenilor și fanilor ei după ce o serie de fotografii, în care apare cu ochii vineți și cu zgârieturi pe față, au fost publicate în mediul online.

Cântăreața fost fotografiată într-o mașină, în timp ce staționa în fața unui restaurant din Los Angeles. Fața ei era plină de zgârieturi și vânătăi, imagine care i-a speriat pe apropiații ei. Rihanna a trecut printr-un coșmar de nedescris acum mulți ani, când a fost bătută cu bestialitate de fostul ei iubit, cântărețul Chris Brown.

De data acesta, Rihanna nu a fost victima violenței domestice, ci protagonista unui accident de scuter. Reprezentantul legal al artistei a confirmat pentru revista People că ea a căzut de pe un scuter electric, în timp ce se deplasa pe stradă.

„Rihanna este foarte bine acum, dar s-a răsturnat cu scuterul electric săptămâna trecută și și-a învinețit fruntea și fața. Din fericire, nu au fost răni majore și se reface repede”, a spus purtătorul ei de cuvânt.

FOTO: Profimediaimages.ro

Nu la fel de norocos a fost Simon Cowell, creatorul francizei Got Talent, care și-a rupt spatele după ce a căzut de pe bicicleta electrică pe care o testa.

Rihanna a trecut printr-un episod nefericit în 2009, când a fost lovită cu bestialitate de iubitul ei de atunci, artistul Chris Brown. Mulți ani după ce a terorizat-o cu stilul lui de viață, Chris Brown a recunoscut că s-a purtat mizerabil cu Rihanna.

FOTO: Getty Images

„Îmi amintesc că eram în mașină și i-am povestit de aventura mea cu o femeie. Înainte îi spusesem că nu avusesem de-a face cu ea, așa că a avut un șoc când i-am mărturisit adevărul. A început să tragă de telefon, să-l arunce în mine, să țipe. A început să mă lovească și, fără să conștientizez, am lovit-o și eu. Și am lovit-o tare, cu pumnul. Când am văzut că i s-a spart buza, m-am îngrozit. Scuipa sânge. Mă simțeam că un monstru și nu-mi venea să cred că am bătut-o așa”, s-a confesat Brown.

Rihanna s-a împăcat cu agresorul ei în 2013, dar și-a dat seama că nu au mai nimic în comun și i-a spus „adio” 3 ani mai târziu.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: Guessing Game Episodul 1 - Horia Brenciu