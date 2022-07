Rihanna, într-un costum sport și cu batic pe cap, la concertul iubitului. Reacția fanilor: „are look de mămică”

Rihanna știe cum să fie în centrul atenției. Artista, care a devenit oficial cea mai tânără miliardară realizată prin forțe proprii, a atras toate privirile când a apărut la concertul iubitului ei, rapper-ul ASAP Rocky, în cadrul unui festival de muzică hip-hop.

Însoțită de bodyguarzi, Rihanna a stat printre mulțimea de oameni, adunată la festivalul Rolling Loud, care a adus crema rap-ului nord-american la Portimão (Portugalia).

Lansat pentru prima dată în Miami, Florida, Rolling Loud este unul dintre cele mai mari festivaluri hip-hop din lume. În 2022, are loc pentru prima dată în Portugalia, mai exact în Praia da Rocha, în Portimão.

rihanna at rolling loud festival in portugal tonight. she’s so gorgeous ???? pic.twitter.com/78HCr9YFeV