Rita Wilson și Tom Hanks, noi dezvăluiri despre lupta lor împotriva COVID-19

Rita Wilson și soțul ei, Tom Hanks, au fost printre primele celebrități care au confirmat că au fost depistați cu coronavirus.

Recent,actrița a dezvăluit detaliile bătăliei ei dureroase cu COVID-19. Într-un interviu exclusiv Wilson a spus că "N-a fost deloc ușor", scrie popculture.com.

“Eram în Australia și nu aveam acces la ultimele știri din America, așa că nu știam cât de serioasă e problema cu coronavirusul. Asta se întâmpla înainte să știm că trebuie să purtăm măști sau alte chestii de genul. Nimeni nu vorbea despre asta, așa că n-a devenit realitate decât 10 zile mai târziu. Noi am luat-o, iar pentru unii oameni simptomele au fost mai severe, pentru alții mai puțin severe, dar pentru noi n-a fost deloc ușor."

"Prima oară am crezut că am doar febră, dar au urmat frisoanele, care au fost îngrozitoare, plus că corpul meu mă durea îngrozitor, mult mai rău decât de la o gripă. Apoi, am fost spitalizați. Ne-a fost monitorizată temperatura, ne-au fost monitorizate organele și ne-au fost făcute analize de sânge. Am început să fim îngrijorați și să realizăm că era mai grav decât credeam."

De asemenea, Willson declară că "Am avut niște dureri de cap îngrozitor de greu de suportat. Am avut grețuri, îmi pierdusem simțul gustului și al mirosului. În acel moment, nu se știa că acestea sunt simptome de COVID. Abia peste încă o săptămână i-am spus doctorului meu că mi-am pierdut simțurile și l-am întrebat dacă este normal. Acesta a răspuns că de curând a început să primească rapoarte cum că și acestea ar fi simptome."

La finalul interviului, Willson a oferit ultimele informații despre starea ei actuală, la șase luni după incident. "Îmi amintesc de vremurile când eram mică și părinții mei obișnuiau să-mi zică faptul că dacă ești sănătos, le ai pe toate. Când ești tânăr și auzi asta, ești indiferent. Dar după ce treci printr-o astfel de experiență realizezi că sănătatea chiar înseamnă mult. Poți face față oricărei provocări atâta timp cât ești sănătos."

Sursă foto: Getty Images

Vezi și: Cristi Bozgan dezvăluie secretele din Ferma. Orășeni vs. Săteni - Trending Review cu Daragiu - Episodul 38