Robbie Williams s-a otrăvit cu mercur. Artistul era să moară după ce a ținut o dietă cu pește și fructe de mare

Robbie Williams a dezvăluit recent că era să moară, după ce s-a otrăvit cu mercur și cu arsenic. Cântărețul urma o dietă bazată pe fructe de mare și pește.

Pentru că a decis să-și schimbe puțin stilul de viață, Robbie Williams a decis că ar fi bine să țină o dietă, însă nu a ales-o pe cea mai potrivită.

După ce a mâncat în exces, în fiecare zi, pește, caracatiță și calamari, cântărețul s-a otrăvit cu mercur și arsenic. Robbie Williams ar fi putut să moară din cauza cantității prea mare de mercur, dacă n-ar și-ar fi făcut niște analize de rutină, scrie The Sun.

Fostul cântăreț Take That, în vârstă de 46 de ani, a spus: „Mâncam pește de două ori pe zi și am cea mai mare otrăvire cu mercur pe care medicul a văzut-o vreodată. Știi la ce m-am gândit când am auzit asta? „Am câștigat!” Așa funcționează ego-ul meu. Mulțumesc. Am câștigat literalmente premiul pentru mercur.”

Robbie, căsătorit cu Ayda Field, în vârstă de 41 de ani, a adăugat: „M-am testat pentru că soția mea este nevrotică și face tot felul de teste, tot timpul. Oricum, slavă Domnului, că aș fi putut muri otrăvit cu mercur și arsenic.” Nivelurile excesive de mercur pot provoca cancer de piele și pot duce la boli pulmonare. Robbie Williams și-a schimbat dieta imediat și acum a devenit vegan.

Sursă foto: Instagram Robbie Williams / Getty Images

