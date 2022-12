Roberta Metsola, îndrăgostită de mâncarea românească. Ce delicatese a gustat la București

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a cinat la un restaurant din Capitală, luni seară, după discursul susținut în Parlamentul României. Oficialul european a avut o mare surpriză la masă, unde a descoperit preparate culinare despre care nu știa că există.

Roberta Metsola a venit în București pentru a da asigurări că România va intra în curând în Spațiul Schengen. Președinta Parlamentului European a făcut impresie în Parlamentul României, iar luni seară, după discursuri, a fost rândul ei să fie surprinsă.

Delegația oficială a forului european a luat cina la un restaurant apreciat din Capitală care și-a schimbat numele, în semn de protest față de votul negativ al Austriei la adresa României.

„Recent, în urma faptului că România nu a fost admisă în spațiul Schengen, am schimbat numele restaurantului în Schengen – Delicatessen und Garten, pentru a da ocazia veselă oricărui român de a intra în Schengen. Am fost plăcut surprinși că doamna Metsola, însoțită de întregul său staff, a ales să ia cina în restaurantul nostru. Alegerea nu a fost o coincidență și ne bucură foarte tare că am putut fi gazda lor”, a declarat Marius Tudosiei, proprietarul restaurantului cunoscut sub numele Băcănia Veche.

Ce a mâncat Roberta Metsola la București

Cei șapte membri ai staff-ului Parlamentului European au cerut preparate culinare românești, pentru a se bucura din plin de ospitalitatea locală.

Fondatorul localului Băcănia Veche - Schengen – Delicatessen und Garten, Marius Tudosiei, ne-a spus care a fost meniul de cină al oaspeților săi și ce a apreciat cel mai mult Roberta Metsola.

Cina a început cu antreuri, care au constat în ouă umplute, salată de icre, renumitul pate de ficat de pasăre al localului, Sfânta Treime (fasole bătută, salată orientală și salată boeuf), salată de sfeclă roșie cu cremă de brânză de capră și frunze rare (amestec de verdețuri neobișnuite), humus.

La main course, oaspeții au ales sarmale de porc cu mămăligă, rață confiată cu mămăligă și sos de trufe și o versiune românească a vestitului preparat englez Fish and chips. „Noi facem acest preparat altfel decât cel original, cu un înveliș de bere, făină și amidon și fără cartofi prăjiți – nu avem așa ceva în meniu, dar gătit la cuptor, cu untură de rață”, ne-a dezvăluit proprietarul localului.

Preparatul care a făcut senzație a fost carnea de porc la garniță, servită direct din borcan, pe care oficialii europeni n-au încercat-o niciodată până atunci.

La finalul cinei, deși toată lumea era sătulă, oaspeții au împărțit un cozonac cald, din care s-au înfruptat rupând bucăți generoase.

Cine este Marius Tudosiei

Marius Tudosiei a fondat brandul Băcănia Veche încă din 2010. Restaurantul din Bd. Dacia a fost deschis în 2021, iar în 9 decembrie 2022, după votul negativ dat României de Guvernul de la Viena, managerul a decis să-i schimbe numele în Schengen – Delicatessen und Garten. E o schimbare temporară, spune antreprenorul care așteaptă o decizie favorabilă României în privința Schengen.

Afacerea sa promovează producătorii locali, mâncarea bună și gătitul sănătos. A făcut asta și în cadrul unui cooking show, între anii 2012-2019.

