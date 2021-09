Rod Stewart își laudă viața sexuală tumultoasă în noul album! Ce melodie i-a dedicat fostei iubite 

Rod Stewart a lansat un nou album inspirat de momentele pe care le-a trăit în afara scenei. Subiectul principal este cel al relațiilor tumultoase pe care le-a avut, iar una dintre melodii s-ar putea să nu îi placă deloc actualei soții!

Artistul, în vârstă de 76 de ani, și-a lansat albumul cu numărul 31. The Tears of Hercules conține și o odă adresată unei foste iubite! "One More Time. Povestea din spatele melodiei este una simplă. Te desparți de o persoană cu care aveai parte de sex fantastic. Și ți-ai dori să ai ocazia să faceți sex măcar o singură dată după despărțire. Pun pariu că s-a întâmplat fiecăruia dintre noi", a povestit Rod, invitat în platoul BBC Radio 2.

"Cântecele mele sunt mai mult sau mai puțin lecții de viață. Multe dintre ele au de a face cu dragostea și cu sexul", a mărturisit Rod.

Recent, Rod a vorbit la superlativ despre relația pe care o are cu cea de-a treia soție. "Sexul a devenit mai profund odată ce am îmbătrânit. Îmi place să fac sex cu soția mea, dar la fel de mult îmi place și să îi ofer o îmbrățișare. Atunci când sunt departe de ea pentru o lungă perioadă de timp și nu o pot îmbrățișa, acest lucru îmi lipsește teribil", a declarat artistul.

