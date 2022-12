Românul Sebastian Stan, nominalizat la Globurile de Aur 2023 la categoria “cel mai bun actor într-o miniserie”

România are actori celebri și peste Ocean! Sebastian stan, românul născut în Constanța, a cucerit Hollywood-ul în ultimii ani și are milioane de fani în întreaga lume. Starul a fost nominalizat recent la Globurile de Aur 2023 la categoria “cel mai bun actor într-o miniserie”.

Cum a ajuns Sebastian Stan unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood

Sebastian Stan este născut în Constanța. Imediat după Revoluție, s-a mutat cu mama lui, profesoară de pian, la Viena. Au locuit acolo trei ani, apoi au plecat în Statele Unite ale Americii.

La 12 ani s-a mutat la New York și a studiat la Rutgers Mason Gross School of the Arts.

A debutat în filme la o vârstă fragedă, iar primul rol l-a avut în pelicula “71 Fragments of a Chronology of Chance”.

În 2007, Sebastian Stan a obținut rolul lui Carter Baizen în Gossip Girl, apoi a apărut în producții ca “Spread”, “Kings”, “Hot Tub Time Machine” sau “Black Swan”.

Rolul din Captain America i-a adus faima la nivel global

Sebastian Stan a dat lovitura cu rolul lui Bucky Barnes din „Captain America”. Actorul a jucat rolul lui Bucky în patru filme produse de Marvel. Românul a primit rol după rol și a reușit performanțe demne de toată lauda.





Sebastian Stan, nominalizat la Globurile de Aur 2023

Recent, Sebastian Stan a fost nominalizat la Globurile de Aur 2023 la categoria “cel mai bun actor într-o miniserie”. Este vorba despre “Pam&Tommy”, unde Sebastian joacă rolul lui Tommy Lee, fostul soț al Pamelei Anderson. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în 11 ianuarie 2023. La aceeași categorie mai sunt nominalizați: Taron Egerton, Colin Firth, Evan Peters și Andrew Garfield.

Miniseria Pam & Tommy este inspirată de scandalul produs de filmulețul în care Pamela Anderson și Tommy Lee apar în ipostaze intime. Caseta cu filmulețul a fost furată din casa vedetei de un muncitor și a făcut vâlva pe Internet în 1997.

Cum l-au suprins paparazzi la scurt timp după ce s-au anunțat nominalizările la Globurile de Aur

Sebastian Stan nu și-a uitat rădăcinile și vorbește deseori în interviurile sale despre România. El este extrem de jovial cu fanii săi, dar și cu paparazzi. Recent, românul a fost surprins pe străzile din New York cu un buchet imens de flori în brațe. Acesta nu a părut deranjat de blițuri, ba chiar le-a zâmbit celor care îl fotografiau.

Sebastian Stan se iubește de câteva luni cu actrița Annabelle Wallis, cunoscută mai ales pentru rolul Grace din “Peaky Blinders”.

