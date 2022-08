Ron Jeremy, proces pentru viol amânat din cauza suspiciunilor că ar suferi de o boală mintală

Procurorii au cerut o pedeapsă de 250 de ani de închisoare pentru starul XXX Ron Jeremy, însă procesul său pentru viol a fost pus pe pauză din rațiuni care țin de sănătatea acuzatului. Actorul de filme pentru adulți este suspectat de 34 de acte de agresiune sexuală comise în perioada 1996-2019.

Nu mai puțin de 23 de femei, cu vârste cuprinse între 15 și 51 de ani, au depus plângere pe numele lui Ron Jeremy, însă procesul său pentru viol a fost suspendat pe perioadă nedeterminată din cauza unor suspiciuni că acesta ar suferi de demență.

Actorul, care se află în arest din iunie 2020, ar fi trebuit să dea socoteală în instanță în primăvara anului trecut. Însă, un judecător a cerut o expertiză psihiatrică în cazul său, ca urmare a comportamentului îngrijorător manifestat la audierile preliminare.

FOTO: Getty Images

Noi dovezi că actorul XXX ar suferi de demență au ieșit la iveală odată cu lansarea documentarului Porn King: The Rise and Fall of Ron Jeremy, realizat de Channel 4.

În imaginile făcute publice, actorul de 69 de ani pare a se strădui peste măsură să-și scrie numele, în timpul unei sesiuni de autografe. Mai mult, Jeremy a fost surprins adormind în timpul unor interviuri și apariții publice.

În documentar apare și una dintre prietenele lui, Kianna Bradley, care dezvăluie că a început să sesizeze ea însăși semne de demență la colegul de breaslă. „Nu-și amintește cine sunt, până nu îi explic eu”, spune femeia în documentar. Vezi VIDEO mai jos!

Demența l-ar putea scăpa de închisoare

„Ron era total senil. Pe măsură ce sănătatea lui Ron, curățenia și starea sa mintală s-au deteriorat, comportamentul lui s-a înrăutățit”, confirmă și Alana Evans, o altă actriță de filme pentru adulți care a lucrat cu el.

În documentar este intervievată și una dintre presupusele victime ale lui Ron Jeremy, fosta actriță XXX Lianne Young. Ea a dezvăluit că actorul a violat-o în urmă cu 20 de ani și crede că acesta nu-și mai amintește ce a făcut. După agresiune, ea a părăsit industria de filme pentru adulți.



FOTO: Channel 4

„Oamenii se ascund în spatele personajelor, iar adevărul e că prădătorii sunt atât de buni la a se ascunde, iar Ron este unul dintre ei. Bărbatul este un violator”, a spus fosta actriță, conform metro.co.uk.

Femeile care l-au acuzat pe Ron Jeremy de viol se tem că acesta ar putea scăpa fără condamnare dacă se dovedește că suferă de o boală mintală.

Nimeni nu știe când și dacă procesul pentru viol al lui Ron Jeremy va începe vreodată, având în vedere incertitudinile privind starea sa de sănătate.

Ron Jeremy este unul dintre cei mai prolifici actori de filme pentru adulți, cu peste 2.000 de filme XXX la activ .

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

