Rona Hartner a povestit cum a reușit să învingă cancerul

Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer acum mai mulți ani, iar în 2019 boala a recidivat.

Tratamentul urmat în Franța a fost unul destul de dificil, însă a ajutat-o. Pentru VIVA , aceasta a povestit:

”Chimioterapia făcută în Franța a fost foarte grea, dar am suportat tot protocolul și am avut doi ani să îmi revin. Nu am mai avut concerte, nu a mai fost haos. Se zice că de șapte ani ai nevoie ca să îți revii, dar eu am avut nevoie de un an. Pot să spun ca înotul m-a ajutat foarte mult. M-am mai îngrășat. Toată viața am fost zveltă și nu-mi stă bine slabă. La boala asta nu ai voie deloc sa slăbești. Mai bine ești mai împănată ca să poți duce. Eu fac sport pe plajă. Am toate aparatele, mi le pun într-un loc special amenajat și fac sport între doi palmieri.”