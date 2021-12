Rose de la "Gospodar fără pereche": "M-au lăsat fără bani de sărbători. Mi-au furat toți banii din cont "

Rose Adihambo, fostă participantă la "Gospodar fără pereche" are probleme serioase.

Pe contul personal, aceasta a povestit:

"M-au lăsat fără bani de sărbători. Mi-au furat toți banii din cont

Am pus niște jucării ale fetiței spre vânzare.



Mi-au scris mai multe persoane cum că fac plata prin aplicație și mi-au trimis un link care îmi arăta că banii mi-au fost trimiși și că tot ce trebuie să fac este să-mi pun datele cardului cu un anumite cod unic trimis de banca . “Gâsca” de mine a completat formularul online că după 15 minute să primesc mesaj cum că suma din contul meu nu mai există deoarece am luat nu știu ce prostii de pe un site din Anglia . Am fost la bancă,mi-am blocat contul, dar prea târziu . La poliție am făcut o plângere și aștept ..."

Rose Adihabo s-a străduit în emisiune să îl cucerească pe gospodarul Radu Stan, care la început s-a simțit foarte atras de ea.





foto: facebook Rose Adihambo Pe parcurs însă, Radu a devenit nemulțumit de anumite aspecte ale mulatrei și a eliminat-o. Rose a părăsit show-ul în lacrimi și a decretat: “Nu vreau să-l mai văd niciodată pe Radu!

