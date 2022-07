Roxana Nemeș se mută în vila de lux din Băneasa: "Am gândit și camera copilului, că noi îl așteptăm"

După ce s-a măritat cu omul de afaceri Călin Hagima, Roxana Nemeș urmează să se mute în casă nouă, mai exact într-o superbă vilă, în Băneasa, la care se lucrează de zor.

Construcția nu a fost încă finalizată și mai durează câteva luni până va fi gata. Aceasta are piscină în curte și dressing la subsol.

Imobilul are o sufragerie spațioasă, o bucătărie încăpătoare, iar la etaj dispune de mai multe camere: dormitorul matrimonial, al copilului, dar și un birou.

„Casa, atunci când am cumpărat-o, era foarte bine construită, spre surprinderea noastră. Doar că am vrut noi s-o facem mai spațioasă. Am mai modificat-o, ne-am făcut un fel de living al dormitorului, care va fi camera de relaxare, cu jacuzzi, leagăn și alte piese de genul acesta. Am gândit și camera copilului, că noi îl așteptăm și trebuie să pregătim totul. O facem pe alb și când vom afla dacă este băiat sau fată o s-o colorăm. Am vrut ca fiecare cameră să aibă dressingul și baia ei.

Apoi, ne-am întrebat: păi cum, avem un teren atât de mare și nu ne facem și-o piscină? Suntem aproape gata cu reconstrucția. Suntem la stadiul de montat uși, geamuri, gresie, faianță, parchet. Călin, soțul meu, este mai implicat în toată treaba asta, pentru că se pricepe mai bine. Dar în ceea ce ține de mobilă și decorațiuni m-am implicat și eu foarte tare. Până când va veni copilul, acesta este cel mai important proiect al nostru”, a dezvăluit vedeta.

Vedeta și soțul ei sunt pregătiți să devină și părinți. Cântăreață a dezvăluit că lucrează intens pentru a rămâne însărcinată și își dorește enorm un băiețel.

„Mai sunt multe lucruri de făcut. Nici nu vrem să grăbim lucrurile, căci noi stăm foarte bine unde stăm acum. Până să vină pandemia nici nu ne gândeam la casă. Eu, pentru că am crescut la casă și știu ce-nseamnă, sunt conștientă că o să fie mult de muncă și asta tot timpul. Dar îmi place și-abia aștept să-mi beau cafeaua în grădina mea, să fac baie în piscina mea…”, a mai spus ea pentru okmagazine.