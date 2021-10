Roxana Vancea, fotografii surprinzătoare cu puțin timp înainte să nască

Roxana Vancea mai are foarte puțin și naște, dar arată impecabil.

Citește și Presupusa iubită a lui Reghecampf ar fi gravidă! Cum a reacționat Anamaria Prodan când a aflat

Cea mai recentă fotografie o prezintă într-o ipostază surprinzătoare: ]n lenjerie intimă sport, cu tentă masculină, alături de soțul ei și de băiețelul care i-a devenit ca un fiu.

Când era gravidă în șapte luni, la finalul verii, Roxana declara la "Vorbește lumea":

"Am luat 3 kilograme în sarcină. Aveam 47 și acum am 50. Mânânc toată ziua. Și mănânc mult. Dacă vedeam că se depune, nu mai mâncam, dar când am văzut că nu, am început să mănânc. Nu mă mai antrezez ca înainte, merg o oră pe bandă, la recomandarea medicului. Îmi antrenez însă toate clientele."

Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au căsătorit anul trecut și se înțeleg de minune, după cum afirmă vedeta cu fiecare ocazie.

Vezi și video: