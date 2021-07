Roxen, declarație surprinzătoare despre orientarea ei sexuală: “Sunt un băiat în corp de fată”

Roxen, reprezentanta României la Eurovision 2021, a făcut recent câteva dezvăluiri surprinzătoare.

Artista a postat mai multe filmulețe pe TikTok, în care a vorbit despre orientarea ei sexuală. La un moment dat, unul dintre fani a întrebat-o dacă face parte din comunitatea LGBT.

“Sincer, tot timpul am crezut și am simțit că sunt un băiat în corp de fată. Mama își dorea foarte mult fată, a aflat că o să fiu băiat la radiografie și a fost super tristă și s-a rugat foarte mult să fiu fată. Cred că și-a pus amprenta și am rămas tot băiat, doar că sunt în corp de fată”, spune Roxen pe TikTok.

Roxen a declarat că se consideră o persoană non-binară, adică se identifică cu un gen diferit de sexul atribuit la naștere.

"De când eram mică, simt că sunt băiat în corp de fată. Imaginează-ți că trebuia să merg la concursuri și erau toate rochițele, trebuia să mă îmbrac în rochie și era ceva horror pentru mine sau orele pierdute în mall. (...)

În viața mea anterioară chiar am fost băiat. Sincer tot timpul am crezut și am simțit că sunt un băiat în corp de fată”, a mai spus Roxen într-un alt filmuleț.

Fotografii: Instagram

