Roxen, declarații în exclusivitate după ce a fost agresată de iubit: “Am fost abuzată emoțional și șantajată”

Roxen, artista care trebuia să reprezinte România în 2020 la Eurovison, a obținut un ordin de interdicție împotriva iubitului ei. Aceasta a făcut plângere la poliție, iar acum vrea să traga un semnal de alarmă legat de violența domestică.

“Am avut ghinionul să trec prin această experiență, consider că a fost o lecție importantă și știu ce greșeli să nu mai repet. Înțeleg foarte bine care este situația la nivel global, dar și la nivel național, cu privire la problema violenței domestice. Am fost abuzata emoțional și șantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problemă care, bineînțeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situații, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare", a spus Roxen pentru www.protv.ro.

Cancan a scris că Roxen s-a plâns la Poliție de compotamentul violent al iubitului ei și că s-a ajuns la emiterea unui ordin judecătoresc introdus de Parchet.