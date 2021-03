Ruby, mesaj disperat către fanii ei de pe Instagram: “Nu mai pot”

Ruby este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi și, pe lângă calitățile vocale și fizice, cântăreața are și un suflet deosebit.

Este binecunoscut faptul că Ruby iubește foarte mult animalele și că este o fire empatică. Artista are 13 animăluțe acasă, unele dintre ele fiind adoptate.

Însă, Ruby a ajuns la căpătul puterilor din cauza mesajelor pe care le primește. Știind că este foarte sensibilă când vine vorba de prietenii necuvântători, mulți îi cer ajutorul și îi trimit tot felul de cazuri cu animale care au nevoie disperată de ajutor.

Artista a răbufnit și le-a transmis urmăritorilor ei, în lacrimi, un mesaj dureros: „De fiecare dată când îmi trimiteți mie poze cu căței loviți, animale chinuite, vreau să știți că eu le iau personal și le transform în responsabilitatea mea directă. Și nu am cum, nu pot să ajut toți câinii din lume. Dacă aș putea aș vrea să fac asta. Am ”700” de animale în casă, mi-e foarte greu să mai iau una, darămite un câine. Când dați de animale rănite faceți tot posibilul să le salvați voi, cum și eu am făcut cu toate animalele mele pe care le-am găsut pe drumuri până acum. Fac story-ul ăsta pentru că nu mai pot, pentru că sunt mulți oameni care mă roagă să-i ajut”.

Artista a pus mai multe filmulețe la InstaStory, vizibil afectată emoțional de situațiile tulburătoare pe care le primește și, în același timp, știind că nu îi poate ajuta pe toți: „Nu mai pot. Eu iubesc animalele mai mult decât orice pe lumea asta și orice văd sufăr ca și cum e al meu. Ca și cum refuz să ajut. Am primit mai devreme un mesaj de la o domnișoară de aici din București, care încearcă să ajute un cățel lovit de mașină. O să vedem ce putem face pentru el, o să-i sun pe prietenii mei de la asociație și o să-i rog să intervină, să ajute, dar de fiecare dată după ce ajut un cățel al străzii mă gândesc ce fac cu el mai departe, că nu pot să-i iau pe toți la mine acasă. Am 13 animale”, a mai spus artista.

Sursă foto: Instagram Ruby