Rumer Willis, super sexy într-o serie de fotografii în care apare topless

Fiica mai mare a lui Bruce Willis și a lui Demi Moore, Rumer, a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram o serie de imagini în care apare topless, acoperindu-și sânii cu mâinile. Imaginile alb-negru au făcut furori pe rețeaua de socializare, adunând sute de comentarii de apreciere.

Rumer Willis, în vârstă de 32 de ani, a pozat provocator într-un corset, denumind imaginile ”Văduva Neagră” (cu referire la păianjen). În timp ce mulți i-au apreciat îndrăzneala, unii urmăritori au fost mai cârcotași.

”Sunt nedumerit cu privire la motivele pentru care oamenii postează fotografii nud pe rețelele sociale. De ce? Instagram este noul Playboy. Această generație de copii este atât de confuză”, i-a scris un fan dezamăgit. Mesajul a provocat un schimb de replici, în care a intervenit însăși Rumer.



”Ea poate dezactiva cu ușurință comentariile, dar vrea cu adevărat ca oamenii să-i spună cât de frumoasă este. Oamenii nu postează pentru ei înșiși, postează pentru atenție”, a încercat un alt urmăritor să dea o explicație postărilor ei. Aici a intervenit actrița, pentru a-l contrazice pe admirator.

”Îți apreciez perspectiva ta, dar nu este deloc motivul pentru care o fac și am învățat cu mult timp în urmă să nu pun preț pe părerile celorlalți, bune sau rele, despre ceea ce arăt sau ce fac în mod special pentru că există prea multă negativitate. Vă doresc dragoste și lumină”, i-a răspuns vedeta.

Nu este pentru prima dată când Rumer Willis și-a etalat corpul atletic pe Instagram. Actrița a atras atenția și cu imagini în lenjerie intimă, realizate în incinta casei sale.

Printre cele mai cunoscute roluri ale lui Rumer Willis sunt cele din filmele: Hostage, The House Bunny, Sorority Row și Once Upon a Time in Hollywood. În 2019, Rumer a participat la ediția americană a show-ului ”The Masked Singer”, ascunzându-se sub masca Leoaicei.

Sursă foto: Instagram/ rumerwillis

