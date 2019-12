"Rux și opulență", călare pe un Rolls Royce. Cum spală comedianta bolidul de lux

Lux și opulență la propriu! Comedianta Ruxi, una dintre fetele de la LikeOne, a ales o modalitate total inedită de a spăla un Rolls Royce.

Ruxi are un nou proiect nou prin care satirizează societatea românească, îi ironizează pe oamenii care își etalează bogăția pe internet, iar pentru toate aceste lucuri și-a creat un outfit complet adecvat. Personajul pe care-l întruchipează este intitulat "Hello Poor People" și are o rubrică întreagă pe Instagram, dar și pe canalul ei oficial de YouTube.

"Sunt un personaj care satirizează societatea românească de a-și oferi valoarea prin branduri. Ei încearcă să trăiască personajul de pe internet și în realitate, însă nu prea le iese. Întruchipez personajul Hello Poor People, prin parodierea societății, prin obsesia lor de a mima bogăția." , a spus Ruxi.

Recent, Ruxi a postat pe Instagram un videoclip prin care spăla un Rolls Royce, dar nu cu apă. Comedianta a ales să înlocuiască apa cu banii. "Este 2020! Opriți-vă în a folosi apa pentru a spăla mașina" , a glumit vloggerița pe Instagram.





Este una dintre cele mai cunoscute femei care fac comedie pe internet. Are aproape 500.000 de urmăritori pe Instagram și a obținut un succes fabulos prin acest proiect.

"Nici eu nu mă așteptam să aibă succes. Eu nu iau la mișto anumite persoane, ci societatea. Singură îmi creez sketchurile, practic sunt singură împotriva bărbaților." , a mai spus Rux și Opulență.

Mai jos este un material video cu Ruxi și BroMania: