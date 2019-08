Sabina Lisievici a călătorit în peste 30 de țări. Ce i s-a întâmplat în Tanzania

A călătorit până acum în 30 de țări dar nu se oprește până nu vede toată lumea.

Actrița, scriitoarea și designerul Sabina Lisievici, care a terminat la Hollywood una dintre cele mai căutate școli de actorie și a fost pe placul lui Tarantino, nu se lasă până nu își atinge scopul.

Adoră să călătorească și se gândește serios să își expună experiențele pe un blog de travel, pentru a inspira și alți iubitori ai vacanțelor.

Din America a ajuns în Tanzania și speră că în curând să vadă China, Japonia și Nepalul. În Tanzia, Sabina Lisievici a stat o lună și a experimentat din plin.

“Am ales Tanzania ca destinație de vacanță pentru că îmi doream să fiu cât mai aproape de natură și de animale, cel mai mult mi-au plăcut zilele de safari petrecute în rezervația Mikumi Național Park unde am putut să văd cam toate animalele sălbatice pe care mi le-am dorit să le văd de aproape. Ca și peripeții, într-una din zilele petrecute în safari, o familie de elefanți s-a apropiat periculos de mult de mașina noastră. A fost o senzație intensă! M-au cam trecut fiorii, ce-i drept! Am stat o lună de zile, am mâncat ca și în toate vacanțele exotice în care merg, cât mai multe mâncăruri tradiționale. Cel mai des am mancat fructe de mare si supă de fructe de mare cu mango si banane. Am mâncat, de asemenea, în loc de chipsuri de cartofi, chipsuri de platan care au exact același gust doar că sunt un pic mai tari și mult mai sănătoși”, a povestit actrița.

“Imi place la nebunie să călătoresc și din fiecare țară am luat ceea ce era mai bun de luat, fiecare țară mi-a oferit un set de amintiri de neuitat. De aceea iubesc vacanțele. Te scot din rutina zilnică și îți lasă în loc amintiri magice. Locurile care m-au fermecat cel mai mult din punct de vedere al naturii au fost Boracay-în Filipine, Joshua Trees National Park, Mojacar-în Spania, Grand Canyon și Munții Alpi. Din punct de vedere al orașelor care au pentru mine o magie specială sunt New Orleans, Lisabona, Las Vegas, Viena (unde urmează să mă întorc și de ziua mea) și Istanbul”, a mai completat Sabina Lisievici.

Pentru că îi place foarte mult să descopere cât mai mult în materie de travel, actrița și designerul și-a propus să vizitaeze tot globul pământesc, pentru că are mai multe destinații pe care își dorește să le vadă.

“Imi doresc să ajung în San Francisco, în deșertul Mojave, insulele Lofoten, în Norvegia pentru a admira aurora boreală, Lhasa - În China, Kyoto - în Japonia, Beijing-China, Kathmandu în Nepal, Mexico City în Mexic și lista poate continua. Mai am atât de călătorit!”, spune actrița. Sabina Lisievici are noi proiecte cinematografice și abia așteaptă să le dezvăluie celor care o apreciază.

