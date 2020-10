Sam Smith are planuri mari pentru viitor: “Vreau să fiu mămică”

Sam Smith și-a dezvăluit planurile de a avea copii până la 35 de ani și a spus că își dorește mult să fie părinte.

Cântărețul, în vârstă de 28 de ani, care este non-binar, adică nu se identifică nici cu genul feminin, nici cu cel masculine, vrea să întemeieze o familie în curând pentru a-și putea urmări copiii crescând.

"Vreau să am copii! Vreau să am parte de tot ce implică asta. Vreau să am copii, vreau să petrec timp cu copiii şi să îi vâd crescând, să fiu alături de ei în fiecare zi. Vreau să fiu mamă", a spus Sam într-un interviu.

Cântărețul a spus că vrea mai întâi să-și găsească un iubit: „O să mă străduiesc să găsesc un iubit - dar nu sunt absolut nicăieri în Londra. Am căutat peste tot.”

Sam Smith a recunoscut că este homosexual și a fost suprins cu câteva luni în urmă când se săruta pe stradă cu iubitul său. Din declarațiile actuale, legate de un posibil partener, rezulă că relația lor nu a durat prea mult.

Sursă foto: Getty Images / Instagram



