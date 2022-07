Sandra Mutu, mai frumoasă ca pe vremea când câștiga Miss România. Cum a apărut soția lui Adi Mutu la piscină

Fără îndoială, Adrian Mutu se mândrește cu una dintre cele mai frumoase soții din showbizul intern. Sandra este fostă câștigătoare de Miss România și posesoarea unei siluete perfecte.

Deși ar putea avea toată atenția asupra ei, soția lui Adrian Mutu este extrem de discretă. Nu participă la evenimente mondene, refuză invitațiile de a poza în revistele glossy, iar pe rețelele de socializare postează destul de rar. Dar și atunci când o face, fanii au ce admira :)

De câteva zile, Sandra (28 de ani) este în vacanta și își încântă admiratorii cu imagini… însorite. Pe lângă pozele în care apare alături de fiul sau, Tiago, Sandra și-a etalat și corpul perfect într-un costum de baie negru, în două piese.

Sandra și Adrian Mutu sunt de mai bine de 8 ani împreună, însă fostul fotbalist a dezvăluit că a pus ochii pe frumoasa lui soție cu mult timp înainte.

“'Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România. Avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci. Îmi plăcea cum arăta, eu aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat, m-am mutat în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat', a dezvăluit Adrian Mutu mai demult în cadrul podcastului lui Catalin Măruță.