Sânziana Buruiană nu mai doarme în pat cu soțul!

Sânziana Buruiană este căsătorită de mulți ani cu Nicolae Zuluf, însă cei doi nu mai împart același pat. Iată ce se întâmplă în căsnicia fostei asistente TV!

Sânziana Buruiană este o prezență controversată și întotdeauna are apariții care lasă oamenii cu gura căscată. Mai mult decât atât, blondina are un succes incredibil în ceea ce privește discuțiile aprinse, dar și dezvăluirile șocante. Recent, ea a recunoscut că alăptează de 6 ani și jumătate fără oprire. Acum, după ce lumea a rămas cu gura căscată datorită recordului pe care fosta asistentă TV îl are, oamenii au fost impresionați de o altă mărturie: vedeta nu mai doarme în același pat cu soțul!

Deși are o relație de lungă durată cu Nicole Zuluf, cei doi nu mai împart același pat. Potrivit jurnaliștilor de la Click, vedeta și bărbatul ei se întâlnesc doar noaptea, pe furiș, cu teama de a nu fi prinși de cele două fetițe ale lor.



„Eu dorm în pat cu fetele, în fiecare noapte dormim împreună. Nu mai dorm de mult cu soțul. Asta e, mai răruț, că-i mai drăguț! După ce adorm ele, le mai las singure ca să ne mai întâlnim și noi. Dar și așa stăm cu frica-n sân să nu se trezească și să ne prindă. Sper ca atunci când s-or mai mări să pot să-mi reiau și eu locul alături de soț!”, a dezvăluit blonda, notează Click!.

Mai mult, se pare că Sânziana Buruiană se va opri din alăptatul fiicei sale de 7 ani. Fetița este dependentă de lapte și bea aproximativ un litru pe zi.

„Iza mi-a promis că nu mai ia sân, gata! Are șapte ani! Ea e dependentă de lapte, bea cam 1 litru pe zi!”, a adăugat ea.

Sursă foto: Sânziana Buruiană/Facebook

