Scarlett Johansson a născut a doua oară, iar soțul ei a făcut marele anunț

N-a fost bolnavă, n-a pățit nimic. Doar s-a ascuns de lume ca să nu afle că e însărcinată. Scarlett Johannson a născut al doilea ei copil, iar anunțul a fost făcut de soțul ei, comediantul Colin Jost.

Scarlett Johannson (36 de ani) și actualul ei soț, Colin Jost (39 de ani), au un băiețel, primul lor copil. Actrița din Black Widow, care mai are o fetiță de 6 ani cu cel de-al doilea ei soț, Romain Dauriac, a născut în mare secret.

Însă, anunțul a fost făcut miercuri de comediant pe rețelele sociale.

„Ok, am făcut un copil. Numele lui e Cosmo. Îl iubim foarte mult. Am aprecia dacă ne-ați respecta intimitatea”, a confirmat Jost pe Instagram.

Zvonuri referitoare la sarcina actriței au apărut în luna iulie a acestui an, însă ele nu au fost confirmate. Săptămâna trecută, în timpul unui show de stand-up comedy, Colin Jost a dezvăluit pe scenă că va avea un copil cu Scarlett Johansson.

Colin Jost este scenarist la emisiunea Saturday Night Live și se iubește cu Scarlett Johansson din mai 2017. Doi ani mai târziu, cei doi s-au logodit, pentru ca în octombrie 2020, în timpul pandemiei, să facă nunta acasă, la New York.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimags.ro

Vezi și VIDEO: