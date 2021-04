Sebastian Dobrincu, adevărata poveste din spatele averii lui: Ieri umilit, azi milioanar

Statisticile UNICEF confirmă că aproape jumătate dintre elevii români sunt victime ale bullying-ului, dar foarte puțini se așteaptau ca Sebastian Dobrincu, cel mai tânăr milionar român din Sillcon Valley, să fie una dintre ele.

Înainte să plece peste ocean, Sebastian a fost nevoit să schimbe liceul după ce a fost umilit și agresat de colegii de școală, tânărul fiind încă unul dintre elevii români de pe lunga listă a victimelor abuzate în școală.

Primele probleme pentru Sebastian Dobrincu au început când era în clasa a X-a: ,,Am fost un tip pasionat de informatică de când eram mic, iar asta m-a făcut diferit. Am încercat mereu să fiu un om bun și atent cu cei din jurul meu, dar faptul că nu aveam pasiuni comune m-a exclus efectiv din orice grup. Oricât de mult am încercat să mă integrez, mi-a fost imposibil. Ba mai mult, am trecut prin episoade pe care mi-e greu să mi le amintesc. Am fost marginalizat, mi-au fost aruncate cuvinte urâte și fiecare săptămână la școală devenea mai greu de dus.Totul a început doar cu ijgniri, dar cu timpul, faptul că nimeni nu a intervenit, mi-a îngreunat situația de la agresiuni verbale, la agresiuni fizice, până când a intervenit poliția”.

Sebastian Dobrincu povestește cu greu despre cel mai dur incident pe care l-a trăit în perioada în care a fost victima bullying-ul: ,,Situația în care am fost marginalizat a atins apogeul când am fost așteptat după ore. După o rundă de jigniri greu de reprodus, am fost amenințat că voi fi așteptat după școală de băiatul cu care aveam conflictul și gașca lui de prieteni. Am primit câțiva pumni, iar la scurt timp am chemat poliția. Am ajuns la secție alături de părinții mei, am dat declarații și, la scurt timp, am și schimbat liceul”.

De atunci, pentru tânărul de 22 de ani lucrurile s-au schimbat esențial. Aplicația pe care a creat-o este folosită în prezent de staruri ca Selena Gomez și înregistrează venituri de peste 2 milioane de dolari.

