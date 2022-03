Selly are Covid-19. “Am o formă nasoală”

Selly a dezvăluit că are Covid-19, iar din spusele lui, pare că nu se confruntă cu o formă tocmai ușoară.

Selly și-a îngrijorat fanii după ce a postat o fotografie la InstaStory în care la spital, cu o perfuzie în mână.

''Am Covid-19. M-a luat o durere în gât, o dificultate la înghițire, gâtul iritat maxim și pe la 7 m-au luat niște frisoane. Stăteam cu geaca pe mine și căldura dată la maxim. Am făcut febră 40 de grade, am sunat la salvare, m-am urcat în mașină și m-am dus singur la spital”.

Selly se confruntă cu o formă mai gravă de Covid-19

Vloggerul a mai spus că forma de covid pe care o are nu e deloc ușoară și că se simte rău. "După ce am ajuns la spital, a mai trecut o oră cu perfuzii, am primit un telefon. Era Salvarea care ajunsese, o oră și 20 i-a luat să ajungă. Dacă atât i-a luat să ajungă...eram deja mort, ceva rău. Sunt pozitiv, am o formă nasoală de Covid. Eu sunt vaccinat, dar uite că s-a întâmplat fix acum când aveam multă treabă. N-am mai fost atât de distrus și atât de slăbit fizic, ca și organism... Este groaznic!'', a mai adăugat acesta.