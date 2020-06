Selly, dezvăluiri despre problemele medicale: „Am rămas înțepenit. Nu e normal să rămâi paralizat o oră”

Toată țara știe că Selly este unul dintre cei mai celebri vloggeri români, cu o avere foarte mare, însă puțini cunosc detalii din viața lui privată, chiar dacă vorbește și despre lucruri mai intime în clipurile video pe care le postează pe internet.

La finalul lunii mai, Selly a postat pe YouTube un material video intitulat „Despre problemele mele de sănătate.. (hernie de disc)”, care a adunat aproape 500.000 de vizualizări și care i-a speriat pe fanii vloggerului.

În vlog, vedeta anunța că are hernie de disc și că, atunci când a descoperit acest lucru a avut dureri foarte mari și chiar a rămas paralizat timp de o oră.

„Ai hernie de disc. Nu este mică, dar nici mare”. Așa începe vlogul lui Selly, citatul fiind al unei femei doctor din Craiova.

Apoi, vloggerul descrie ce a pățiti: „Da, am hernie de disc. E nasol acum. Cu recuperare nu e o problemă atât de mare. Pe 15 mai am mers cu barca pe Snagov și stăteam cu fundul pe barcă și m-a luat o durere incredibilă în zona lombară. Nu pot să descriu cât de nasoală era. Nu puteam să mă mișc, efectiv nu mai puteam să mă ridic. Am rămas înțepenit. Nu e normal să rămâi paralizat o oră, să nu poți să faci nimic. M-am speriat, pentru că nu știam dacă o să treacă. Nu puteam să mă mișc”.

Vezi și: How to TikTok, episodul 4