Selly și-a cumpărat un bolid lux, cu peste 350 de cai putere. Cum arată mașina și cât a plătit vloggerul pe ea

Selly, supranumit "Regele YouTube-ului", si-a cumparat un bolid de lux.

Selly, unul dintre cei mai populari vloggeri din Romania, si-a cumparat un Mercedes CLS din anul 2019. Masina a fost adusa din Germania, iar vloggerul a platit suma de 70.000 de euro. Bolidul de lux este o adevarata minuatie de masina, oferind un confort total si are sub capotă peste 350 de cai putere.

În luna februarie al acestui an, Selly a împlinit 18 ani, apoi în septembrie a luat permisul, iar luna aceasta și-a cumpărat prima sa mașină.

GALERIE FOTO MAI JOS CU BOLIDUL DE LUX

"Eu în toți anii mei nu am fost mare amator de mașini, însă după ce am luat permisul am devenit pasionat. Vreau să realizați cât de mult mi-am dorit această mașină, mai ales că mi-am luat-o din banii mei.

Am considerat o investiție foarte importantă, mai ales că de la 14 ani mergeam foarte des cu trenul. M-am săturat, trenurile din România sunt foarte proaste și jegoase."

Selly a ținut neapărat să-și imortalizeze mașina pe rețele de socializare, iar acesta a postat la foc automat poze cu noua sa bijuterie.