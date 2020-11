Selly, un nou vlog ironic: „De ce nu voi mai face muzica cu 5Gang”

În ultimele luni, tot mai multe voci au afirmat că Selly nu ar trebui să se implice în problemele serioase ale țării, atâta timp cât pe YouTube postează fel și fel videoclipuri cu versuri neserioase sau vloguri în care se prostește.

Printre cei mai mari contestatari ai lui Selly se regăsește Cristian Tudor Popescu, personalitate care l-a atacat de mai multe ori pe celebrul vlogger. Acum, pentru a-i răspunde gazetarului, dar și altor persoane care l-au pus la zid, Selly a postat pe internet un vlog denumit „De ce nu voi mai face muzica cu 5Gang”.

„Salut, eu sunt Selly și astăzi vă explic de ce nu voi mai face muzică și de ce nu voi mai face piese cu 5Gang. Știți că de vara asta am început să abordez și niște subiecte serioase. Am insistat foarte mult și o să tot insist pe reforma educației din România. Am vorbit ore întregi despre subiectul ăsta. Și asta înseamnă că eu, de acum înainte, nu mai sunt Selly ăla pe care voi îl știați, Selly ăla pus pe caterincă și pe glume proaste. Pur și simplu nu mai sunt eu ăla, nu mai pot să fiu ăla. Eu acum sunt un om serios, trebuie să fiu un exemplu, nu mai pot să fiu același tip pus pe caterincă, pe glume proaste. Nu mai pot să mă prostesc pe internet. Cum aș putea eu să mă mai prostesc, atâta timp cât vorbesc despre niște lucruri serioase. Cum să mai fac eu versuri la caterincă și să fac muzică la mișo cu 5Gang și apoi să îndrăznesc să vorbesc despre o problemă serioasă. Gata, fraților. Sunt un om mare, nu mai sunt un bufon. Fie că vreți sau nu, trebuie să vă obișnuiți cu noul Selly. Gata cu 5Gang, oprim 5Gang-ul. Și YouTube e o problemă, e o platformă pentru chestii neserioase, pentru caterincă, pentru tineri... Nu mai am ce căuta aici. Așadar vreau să vă anunț în premieră că eu o să-mi șterg contul de YouTube și o să-mi lansez o emisiuen pe TVR Cultural, pentru că eu sunt un om serios”, spune Selly, la începutul vlogului.

Apoi, celebrul vlogger spune că totul este doar o glumă și că nu va renunța la ceea ce face și la ceea ce este: „Așa au unii impresia că ar trebui să mi-o ard eu, ca să pot să vorbesc despre subiecte seriose. Li se pare că eu am un tupeu incredibil să pot să discut despre o problemă cum e educația, atâta timp cât eu fac muzică la caterincă și mă prostesc pe internet. Păi eu sunt un bufon, nu? Sunt un măscărici. Da, eu voi continua să fac vloguri amuzante, voi continua să mă protesc pe net, voi continua să fac glume și, pentru o bună perioadă de timp, o să fac în continuare piese cu 5Gang. Pentru că eu ăsta sunt. Sunt un tip pe caterincă, sunt un tip pus pe glume. Dar, în același timp, voi continua inițiativa cu educația, o să încerc în continuare să fac tot posibilul să schimb ceva”.

Vezi și: Pui cu bere și salată de cartofi