Sensy s-a înscris la facultate! Ce specializare și-a ales influencerița la 32 de ani

După ce a anunțat că se pregătește să devenă soție cu acte în regulă, Sensy vine cu o altă surpriză! Pe rețelele de socializare, tânăra a dat tuturor de veste că s-a înscris la facultate, specificând și specializarea pe care și-a ales-o. Iată în ce domeniu vrea să profeseze blondina!

Sensy și-a luat fanii prin surprindere după ce a anunțat că se pregătește să înceapă cea de-a doua facultate. După nu mai puțin de 10 ani de la finalizarea primelor studii, influencerița a decis să se înscrie la alte cursuri, lucru pe care l-a dezvăluit tuturor celor care o urmăresc.

A terminat studiile liceale cu profil de turism, a urmat o facultate în același domeniu, iar după a făcut și masterul în management și marketing. Nu a vrut să se opreasă aici, așa că a decis să mai facă un pas foarte important, așa că s-a înscris la Facultatea de Psihologie.

„Mă înscriu la facultate. Am aici diploma de BAC. Ce credeați că n-am făcut facultate până la vârsta asta? Nu, o să mă înscriu la a doua facultate. Ah, după 10 ani de când am terminat master-ul, revin din nou pe băncile școlii. Liceul l-am făcut în Xenopol pe turism, am continuat cu facultatea tot pe turism, management, marketing, apoi urmat de master tot pe marketing și management și acum mă apuc de psihologie.

Ce mi-a venit după atâția ani... Cred că o să fie foarte greu, dar îmi doresc foarte mult asta. Am zis mereu că dacă aș lua de la capăt, aș fi schimbat cu totul. Aș fi făcut medicină. Dar cum medicina durează 6-7 ani, am zis să mă apuc de psihologie”, a spus Sensy pe contul ei oficial de Instagram.

