VIDEO Shakira și-a amplasat o vrăjitoare pe balcon pentru a-și speria fosta soacră 

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit în urmă cu câteva luni, după ce fostul fotbalist a început o relație cu Clara Chia. Acum câteva zile, artista a lansat o piesă în semn de răzbunare în care nu îl atacă doar pe tatăl copiilor ei, ci și pe iubita și mama acestuia. În melodia deja virală pe platformele de socializare, cântăreața columbiană menționează că fostul ei partener de viață a lăsat-o „vecină cu soacra”.

Melodia lansată de Shakira în urmă cu câteva zile a făcut imediat înconjurul lumii, aflându-se pe locul 1 în Trendingul de pe YouTube. În piesă, cântăreața columbiană face referire la mai multe aspecte ale relației cu Pique, menționând faptul că acesta a lăsat-o ,,Vecină cu soacra, cu presa la ușă și datorii la Fisc”, dar și că fotbalistul a schimbat „un Ferrari cu un Twingo// un Rolex cu un Casio”.

Reacția lui Pique nu a întârziat să apară, acesta având în momentul de față o colaborare plătită cu brandul Casio. Ba mai mult, el și-a achiziționat un Twingo cu care s-a și filmat.

Acum artista aruncă o nouă bombă în scandalul care face înconjurul lumii! Aceasta și-a plasat pe balconul casei o vrăjitoare, specifică decorațiunilor de Halloween, care este îndreptată spre casa fostei sale soacre, Montserrat Bernabeu. Potrivit postului spaniol „Mas Vale Tarde”, mama lui Pique ar fi cerut ca vrăjitoarea să fie întoarsă în așa fel încât să nu se mai uite spre locuința ei.



Jurnalistul spaniol Marc Leirado Millan a sugerat că cearta durează de săptămâni și a postat pe Twitter: „Cu săptămâni în urmă, am avut rapoarte că mama lui Pique era îngrijorată de un presupus ritual care ar fi fost făcut de o vrăjitoare”

Mai mult decât atât, în cursul zilei de ieri, pe Twitter a apărut un videoclip cu casa Shakirei, în care este surprinsă și vrăjitoarea de plastic de pe balcon. Mai mult decât atât, din locuința artistei răsuna noua melodie despre Pique:



????‍♀️???? Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB