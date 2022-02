Shannen Doherty, surprinsă la promenadă cu mama ei! Actrița e diagnosticată cu cancer în stadiu terminal

Shannen Doherty continuă lupta cu cancerul de sân, aflat deja în stadiul patru. De când a primit cruntul diagnostic, actrița a fost văzută destul de rar în public și nici pe rețelele de socializare nu mai este atât de activă.

Paparazzi au surprins-o recent la promenadă pe străzile din Santa Monica, Los Angeles. Shannen Doherty a ieșit la shopping alături de mama ei, Rosa.

Îmbrăcate lejer și cu masca de protecție pe față, cele două au petrecut ore bune în magazinele din Santa Monica.

Shannen și mama ei au ieșit la shopping (FOTO: Profimedia Images)

Shannen și mama ei sunt foarte apropiate și au o relație specială. Actrița declara anul trecut că mama ei este unul dintre motivele pentru care se simte norocoasă.

“Când spun că sunt norocoasă și binecuvântată nu glumesc. Dar mama este unul dintre motivele pentru care mă simt atât de norocoasă. E o sursă de bine, putere și dragoste”, spunea Shannen, potrivit Daily Mail.

Shannen Doherty are cancer în stadiu terminal

Shannen Doherty a mărturisit în februarie 2020, în cadrul emisiunii Good Mornind America, că are cancer la sân în stadiu terminal. „ Am cancer în stadiul IV. Boala s-a întors și de aceea sunt aici. (…) Este îngrozitor. Sunt foarte speriată. E o veste cumplită din atât de multe puncte de vedere. Cu siguranţă am zile în care mă întreb «De ce eu?». Apoi mă întreb «De ce nu eu? Cine altcineva? Cine altcineva în afară de mine ar merita aşa ceva?». Niciunul dintre noi nu merită”, spunea actrița la vremea respectivă.

Actrița a fost iniţial diagnosticată cu cancer în anul 2015. După doi ani, boala a intrat în remisie, iar anul trecut a recidivat în mod agresiv. Chiar dacă boala avansează, Shannen este optimistă și se bucură de fiecare zi alături de prieteni și soțul ei, Kurt Iswarienko. Actrița și producătorul de film sunt căsătoriți de 10 ani.

Fotografii: Profimedia Images/ Getty Images