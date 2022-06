Sharon Stone a pierdut nouă copii. Actrița, confesiuni dureroase despre sarcinile eșuate din tinerețe

Sharon Stone (64 de ani) are trei băieți, toți adoptați, însă înainte de a apela la această decizie a încercat să abă copii pe cale naturală. Actrița a dezvăluit că a pierdut nouă copii, din cauza avorturilor spontane, experiență dureroasă care a afectat-o iremediabil.

Sharon Stone și-ar fi dorit copii cu fiecare dintre cei doi soți ai ei, însă n-a fost să fie. Actrița de 64 de ani a dezvăluit recent că nu a putut avea copii pe cale naturală, deși a încercat de nouă ori. De fiecare dată a suferit un avort spontan.

„Noi, ca femei, nu avem un forum pentru a discuta profunzimea acestei pierderi. Am pierdut nouă copii din cauza unor avorturi spontane”, a spus actrița în comentariul unei postări de pe pagina de Instagram a revistei People.

Publicația americană a intervievat-o pe dansatoarea neo-zeelandeză de origine australiană Peta Murgatroyd, care a suferit o pierdere de sarcină în timp ce soțul ei, dansatorul ucrainean Maks Chmerkovskiy, se afla în țara natală.

Actrița din Basic Instinct a vrut să-i transmită că știe prin ce a trecut și că în acele momente grele orice femeie are nevoie de compasiune și sprijin.

„Nu este un lucru minor, fizic sau emoțional, dar suntem făcuți să simțim că este ceva ce trebuie să suportăm singure și în secret, cu un fel de sentiment de eșec. În loc să primim compasiunea, empatia și vindecarea atât de necesare de care avem atâta nevoie. Sănătatea și bunăstarea femeilor lăsate în grija ideologiei masculine au devenit laxe, ignorante în fapt și violent opresive în efort”, a mai scris actrița.

Sharon Stone s-a căsătorit în 1984 cu producătorul de televiziune Michael Greenburg. Mariajul lor a durat doar 3 ani. În 1998, Stone s-a măritat cu Phil Bronstein, editor executiv al ziarului The San Francisco Examiner. Nu au avut copii, însă au adoptat un băiat, pe nume Roan, motivul disputei lor în instanță .

În 2005 și 2006, Stone a adoptat încă doi băieți, Laird Vonne și Quinn Kelly, despre care vorbește pe larg în cartea sa - The Beauty of Living Twice - lansată în 2021.

Fotografii: Getty Images

