Sharon Stone, distrusă după ce sora ei mai mică, bolnavă de lupus, s-a infectat cu coronavirus

Actrița de 62 de ani este foc și pară după ce sora ei mai mică, Kelly, a fost spitalizată din cauza infectării cu noul coronavirus.

Sharon Stone a dezvăluit pe rețelele sociale că este îngrijorată pentru sora ei, diagnosticată cu Covid-19. Conform actriței din Basic Instinct, Kelly se află în spital, iar starea ei nu este una bună.

Sharon Stone este revoltată pe persoanele care refuză să poarte mască în spațiile publice și îi acuză pe cei care nu respectă dreptul la sănătate al tuturor de faptul că au îmbolnăvit-o pe sora ei.

„Sora mea Kelly, care are deja lupus, are acum și Covid-19. Aceasta este camera ei de spital. Unul dintre voi, nepurtători de mască, ați făcut asta”, a scris actrița pe Instagram. Ea a precizat că sora ei nu are un sistem imunitar destul de puternic pentru a putea lupta cu această boală și că viața ei e acum în pericol.

„Ea nu are un sistem imunitar. Singurul loc în care a fost e farmacia. În ținutul ei nu se fac teste decât dacă ai simptome, apoi trebuie să aștepți 5 zile după rezultat. Poți rezista singur în această cameră? Poartă mască! Pentru tine și pentru ceilalți. Te rog”, a scris actrița pe rețeaua socială.

Kelly Stone: „Mă simt puțin mai bine”

Kelly Stone (53 de ani) s-a filmat pe patul de spital pentru a transmite un mesaj apropiaților și admiratorilor ei. Actrița a dezvăluit că se află sub tratamant cu remdesivir și că se simte mai bine.



„Mă simt puțin mai bine; sunt pe remdesivir. Sunt recunoscătoare pentru această dscoperire medicală, care reduce încărcătura virală, și îngrijitorilor din sistemul medical”, a spus actrița.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: Întrebarea Mesei Rotunde - Mimi: „Nu am făcut sex cu o fată”