Shia LaBeouf, părăsit de iubită din cauza problemelor pe care le are în instanță cu fosta

Actrița Margaret Qualley i-a întors spatele lui Shia LaBeouf după procesul deschis de fosta iubită, FKA Twigs. Artista îl acuză de agresiune sexuală și abuz emoțional.

Shia LaBeouf (34 de ani) a pierdut și încrederea iubitei lui, Margaret Qualley (26 de ani). Surse din anturajul lor spun că cei doi s-au despărțit în weekendul trecut, pe fondul acuzațiilor grave aduse de fosta iubită a actorului. FKA Twigs l-a dat în judecată pe LaBeouf, pe care îl consieră periculos.

„S-au despărțit sâmbătă. Acum sunt în locuri diferite”, a confirmat o sursă pentru revista People.

Shia LaBeouf și Margaret Qualley au fost împreună doar câteva luni și s-au apropiat în timpul filmărilor pentru pelicula Love Me Like You Hate Me, în toamna anului trecut.

Shia LaBeouf și scandalul care i-a afectat cariera

Dezvăluirile făcute de fosta iubită i-au adus lui Shia LaBeouf doar necazuri în plan profesional. Netflix l-a scos pe actor de pe pagina de internet și din toate video-urile care promovează cel mai recent film în care joacă, Pieces of a Woman. Însă, experți din industria filmului spun că acesta e doar începutul.

În documentele depuse în instanță, FKA Twigs îi aduce acuzații grave actorului. „Shia rănește femeile. Le folosește. Le abuzează, atât fizic cât și emoțional. Este periculos”, a declarat artista, conform Variety.

Într-un interviu acordat The New York Times, fosta iubită a povestit un moment terifiant din timpul relației cu Shia, petrecut în 2019, de Valentine’s Day. Ea spune că actorul a trezit-o din somn și a strâns-o de gât. „Dacă nu te oprești acum, o să mă pierzi”, i-ar fi spus artista cu ultimele puteri.

Actorul a recunoscut că e violent și impulsiv.

„Nu sunt în poziţia de a spune cuiva cum îl face comportamentul meu să se simtă. (…) Am rănit mulți oameni dragi în tot acest timp. Îmi este ruşine şi le cer scuze celor pe care i-am rănit. Nu prea am ce să spun altceva”, a transmis actorul pentru New York Times.

