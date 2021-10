Silviu Prigoană, în război deschis cu statul român din cauza pensiei: "Ăsta este un abuz, dar eu mă judec pentru drepturi" 

Silviu Prigoană, în vârstă de 56 de ani, s-a retras de o bună perioadă de timp din viața publică, însă recent a declarat că nu exclude o întoarcere în sfera politică. Mai mult decât atât, complet nemulțumit de pensia pe care o primește, este hotărât să facă dreptate.

Silviu Prigoană a ieșit la pensie cu 10 ani mai devreme decât era prevăzut datorită contribuțiilor pe care le-a plătit. Omul de afaceri este, totuși, nemulțunmit de suma pe care o primește lunar din partea statului român și amenință că îl va da în judecată.

”Aveam o pensie de 40.000 de lei, net, până când onorat Parlamentul a decis să intervină și să modifice anumite lucruri. Ca atare, am rămas doar cu 35.000 de lei. Asta este un abuz! Însă eu mă judec pentru drepturile mele. Când a fost vorba să ies la pensie, statul mi-a spus că nu-mi poate acorda anumite valori ale pensiei, la care contribuisem substanțial, fiindcă am fost patru ani parlamentar", a declarat Silviu Prigoană.

În plus, Silviu a făcut un anunț neașteptat. Deși perioada în care s-a aflat pe scena politică i-a creat un stres în plus, omul de afaceri ia în calcul să revină în lupta pentru putere. Și nu oricum, ci alături de un partid care are șanse de câștig.

”Mă gândesc să candidez iar. Să mă asociez cu un partid cu șanse, fiindcă nu o voi face din postura de independent. Chiar și cu UDMR aș putea colabora, întrucât fiind de loc din Cluj știu și limba".



