Smiley a fost amendat pentru depășirea vitezei legale pe autostradă. Mesajul amuzant al reprezentanților MAI

Smiley și-a anunțat fanii de pe rețelele sociale că a comis o greșeală pe care o regretă fiindcă a dat un exemplu prost.

Artistul nu a mai așteptat să se vorbească pe la colțuri și și-a anunțat prietenii și admiratorii că a călcat pe bec. Mesajul său, postat pe Instagram și Facebook, a început cu ceva emoții pentru fanii lui, care au aflat că Smiley a fost testat de poliție cu aparatul antidrog.

„Aș vrea să aflați asta de la mine. Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteză legală de pe autostrada cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce va îndemn pe toți să faceți pentru siguranță, normalitatea și liniștea noastră a tuturor”, a scris artistul.

Unii dintre fanii săi au apreciat că a exagerat cu aceste explicații, pe care nu le datora nimănui. Însă, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) l-au felicitat pentru gest și i-au dat un sfat.

„Dragă Smiley, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată... ca și amenda primită astăzi. Ai termen 15 zile să poți plăti jumătate din minimum prevăzut de lege. P.S. Privește partea bună. Până acum ai pierdut doar buletinul”, au scris aceștia pe contul oficial de Facebook al MAI.

Fotografii: @smiley_omul

