Smiley are emisiune pe YouTube, iar fanii săi sunt în extaz. „La fix a venit emisiunea ta”

Artistul Smiley și Omul Smiley și-au pus mintea la contribuție și au venit cu un răspuns la una dintre dilemele esențiale ale omenirii: de ce nu se implică oamenii influenți pentru bunul mers al societății? Iată că se implică!

8, 8 și ceva FIX este noua emisiune a lui Smiley, disponibilă pe canalul de YouTube HaHaHa Nation. Artistul a debutat cu acest format la îndemnul fanilor săi, care consideră că România ar arăta altfel dacă mai mulți oameni ca el și-ar uni forțele pentru schimbarea mentalităților care ne trag în jos ca țară.

„Citesc deseori în comentariile voastre că am responsabilitatea, ca persoană publică, să mă implic în proiecte care afecteaza în mod direct societatea. Ai o influență puternică, ca artist, iar exemplul tău nu este trecut cu vederea. Sunt mulți care s-ar alătura doar pentru că tu ai propune. Ar putea fi schimbarea de care are nevoie generația care urmează. Așadar, încurajat de mesajele voastre, am început o dezbatere pe tema Educației din România”, spune Smiley în preambulul primei ediții a emisiunii sale.

Artistul a vrut să afle de la români, elevi sau părinți, care formă de educație este mai potrivită în condițiile actuale: online sau tradițională; a cerut idei de îmbunătățire a sistemului de învățământ de la cei care sunt încă în școală; a aflat de la Cristina Tunegaru, o profesoară extrem de populară pe internet, către ce orizonturi se îndreaptă elevii români de azi.

Dezbatarea pe tema educației a fost doar prima dintre multele care vor urma, iar Smiley le-a cerut fanilor săi propuneri de subiecte de discuție în emisiunea sa online.

