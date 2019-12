Smiley, poză rară alături de Gina Pistol pe Instagram. Cum au pozat cei doi îndrăgostiți

De când și-au făcut publică relația, Smiley și Gina Pistol nu se mai ascund de ochii lumii. Cei doi au apărut de curând împreună la premiera unui film, iar acum au pozat în calitate de cuplu și pe rețele sociale.

Gașca de la casa de producție a lui Smiley, Hahaha, a petrecut împreună Crăciunul la o cabană în vârful munților. Smiley s-a pozat împreună cu artiștii de la Hahaha, însă și iubita i-a fost alături. Gina Pistol iese în evidență în poza de grup: este pata de culoar a găștii Hahaha :)

“Ne-am strâns gașcă mare și am transformat o cabană în casa noastră pentru 3 zile. Am simțit că avem un Crăciun prelungit... ce credeți? CU ZĂPADĂ! Ne-am jucat mima, Vârcolacii și am râs non-stop! Ne simțim bine în familie! Mai facem!”, este mesajul postat pe pagina de Instagram Hahaha Production.

În septembrie, Smiley și-a recunoscut relația care dura de câțiva ani cu Gina Pistol.

"Eu și Gina cumva cred că ne-am plăcut tot timpul, ne știm de multă vreme, ne-am intersectat în diverse ocazii și mereu ne-am plăcut, iar la un moment dat ne-am plăcut mai mult. Eu nu ascund cu nimic treaba asta, că suntem împreună, doar că o feresc pe ea cât pot, pentru că oamenii încep și își dau cu părerea", a declarat acesta în Unica.