Smiley, schimbare radicală de look. Fanii nu l-au recunoscut cu noua tunsoare

Smiley și-a făcut o nouă schimbare de look pentru clipul piesei “Sâmbăta seara”, pe care o interpretează alături de Adda. Cântărețul s-a tuns periuță pe jumătate de cap, și-a făcut o împletitură, iar restul părului l-a lăsat lung. Evident, fanii s-au împărțit în două tabere: cei cărora le place și cei care nu sunt încântați de noul look.

Accesorizat cu mască pe față și ochelari de soare, Smiley le-a transmis un mesaj fanilor: “Eu zic că stăm bine. Va fi bine! vă țin la ⚡️”.

Fanii au reacționat imediat și și-au exprimat părerea. Unii l-au lăudat pentru noua coafură, iar alții l-au certat.

“Te rog, nu mai pune poze cu codițe, impletuturi și alte alea. Am un fan al tău acasă, părul la fel de lung și stăm într-un oraș unde nu am găsit un salon să-l facă ca pe tine. Aceeași problemă am avut-o și în iarna, când ai avut codițe”, a spus mai în glumă, mai în serios o mămică.

“Ești cel mai frumos om de pe lumea aceasta”, “Îmi place foarte mult cum ți-ai făcut părul”, “Un fel de Mad Max al zilelor noastre!”, “De ce seamănă cu Skrillex ? :)”, i-au scris fanii.

Nu toți au scris “de bine”: “Nu-mi place ce-ți făcuși în cap!”, “Ce-i, mă, în capu’ tău?”, au comentat alți fani.