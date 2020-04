Smiley și-a lansat o emisiune online, iar Gina Pistol a fost primul lui invitat surpriză. Ce declarație i-a făcut vedeta

Smiley și-a lansat recent o emisiune online, însă nu i-a găsit un nume momentan. Gina Pistol, iubita lui, a fost primul invitat supriză pe care artistul l-a intervievat.

De când se află în izolare, Smiley își ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Artistul postează destul de des pe rețelele sociale diverse filmulțe cu activitățile pe care le face de când stă în casă. Fie că vorbim de ce piese noi compune, ce feluri de mâncare își prepară sau ce exerciții fizice face pentru a se menține în formă, acesta este mereu conectat cu fanii lui.

Recent, cântărețul și-a lansat o emisiune online, special pentru toți cei care îi urmăresc activitatea și nu numai. Smiley a mărturisit că nu a reușit încă să-i dea un nume și le-a cerut fanilor sugestii: Nu am nume pentru show, nu am o oră fixă, nu am o fixă, nu am nimic fix. Așa că aștept comentariile voastre. E vreau să fac treaba asta pentru voi, să vă mai distrez un pic".





Invitatul special al serii în prima ediție a emisiunii lui online, emisiune ce a fost difuzată pe YouTube, a fost nimeni alta decât Gina Pistol. Artistul a întrebat-o de cât timp se află în izolare, ce activități face și, mai mult decât atât, ce mâncăruri gătește. La final, Gina i-a făcut o declarație:"Te iubesc, hai acasă!"

Pe lângă acestă intervenție a Ginei, fanii au putut să-l vadă pe Smiley și în alte ipostaze. Spre exemplu, artistul a prezentat jurnalul de seară cu știri pozitive despre coronavirus și le-a prezentat chiar și rubrica meteo, într-un stil tare haios.

Dacă până acum se afla în izlolare alături de doi colegi de-ai lui de la Hahahah Production, cu care fusese plecat în America, acum Smiley și Gina sunt colegi de izloare.

În momentul de față, nu mai este niciun secret pentru nimeni Smiley este într-o relație cu Gina Pistol. Cei doi și-au făcut publică relația în luna septembrie a anului trecut. Gina Pistol și Smiley formează un cuplu din luna martie a anului 2017.



