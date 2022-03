Smiley și-a sărbătorit fetița: "Un an de când viața noastră e mult mai frumoasă!"

Fetița lui Smiley a împlinit un an, prilej cu care artistul a postat o fotografie cu micuța, dar și un mesaj emoționant, pe contul de Instagram.

Citește și Cu doi ani în urmă, un astrolog ucrainean a prezis data când va muri Vladimir Putin

E bucurie mare în familia lui Smiley. Artistul și iubita sa, Gina Pistol, au sărbătorit-o azi pe Josephine. Micuța a împlinit un anișor.

“Nu știu despre alții, dar pentru mine 9 martie nu e ziua bărbatului! Josephine împlinește azi 1 an! 1 an de iubire pură, 1 an de când ne-ai făcut pe mine și pe Gina părinți, 1 an de când zâmbim, ne emoționăm și ne bucurăm în fiecare zi, 1 an de când viața noastră e mult mai frumoasă pentru că o privim prin ochii tăi! La multi ani, Josephine!”, a scris artistul pe contul de Instagram, acolo unde a postat și o fotografie cu fetița de la prima ei aniversare.



Imaginea a adunat zeci de mii de like-uri și sute de comentarii. Printre vedetele care i-au lăsat urări sărbătoritei se numără Jo, Simona Pătruleasa, Jojo, Giulia sau Augustin Viziru.

Fotografii: Instagram