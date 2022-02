Sora lui Beyonce, ipostaze provocatoare pe Instagram! Cât de sexy este Solange

Puțini știu că Beyonce , una dintre cele mai iubite și bogate artiste din lume, are o soră mai mică. Chiar dacă a crescut în umbra celebrei sale surori, Solange este la fel de talentată și frumoasă.

Solange Knowles are 35 de ani, două căsătorii la activ și un băiat în vârstă de 17 ani. Sora lui Beyonce a devenit mămică pe când avea doar 18 ani.

Bruneta este fiica Tinei Knowles și a lui Mathew Knowles. Solange cântă de 20 de ani și are două discuri scoase pe piață.

Pe Instagram are peste 5,2 milioane de urmăritori. Cântăreața este lipsită de inhibiții și obișnuiește să pozeze des în ipostaze provocatoare. În 2016, sora lui Beyonce a apărut complet goală, fiind acoperită doar de sclipici auriu, în videoclipul piesei Crane in the Sky.



Recent, artista a postat pe Instagram mai multe fotografii în care apare în costum de baie sau în lenjerie sexy. Imaginile vin după o absență de aproape 4 luni a lui Solange de pe Instagram, așa că fanii au asaltat-o cu complimente.

Fotografiile au adunat peste 400.000 de aprecieri și zeci de comentarii. La fel ca sora ei, Solange a fost înzestrată cu un corp armonios.

“Ne-a fost dor de tine!”, “Frumusețe!”, “Cea mai drăguță!”, “Arăți ca o regină!”, “Sexy!”, “Perfecțiune!”, sunt câteva dintre mesajele postate de internauți.

Fotografii: Getty Images/ Instagram