Soția lui Adrian Mutu, siluetă de Miss România. A pozat în costum de baie într-o destinație exotică

La numai 17 ani, Sandra, actuala soție a lui Adrian Mutu, era desemnată cea mai frumoasă femeie de la noi din țară – a ieșit învingătoare în competiția Miss România . La 12 ani de atunci, Sandra Mutu rămâne una dintre cele mai frumoase femei din showbizul intern. O dovedește și cea mai recentă imagine postată pe rețelele de socializare.

Îmbrăcată într-un costum de baie roșu, în două piese, accesorizată cu ochelari de soare și încălțată cu șlapi, Sandra pare foarte bucuroasă că își petrece sfârșitul de an alături de cei dragi, într-o locație de vis.

“Hakuna Matata”, a scris Sandra pe Instagram, iar fanii i-au urat “La mulți ani” și să câștige Rapid campionatul, echipa antrenată de soțul ei.

“Se vede că sunteți fericiți, frumoșilor!”, i-au comentat fanii.

Adrian Mutu a recunoscut în trecut că a remarcat-o pe actuala sa soție chiar la concursul de frumusețe pe care l-a câștigat. “'Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România. Avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci. Îmi plăcea cum arăta, eu aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat, m-am mutat în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat', a dezvăluit Adrian Mutu mai demult în cadrul podcastului lui Catalin Măruță.