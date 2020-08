Soția lui Boris Becker, atac dur la adresa noii iubite a fostului tenismen german: "Stai departe de copilul meu!"

Boris Becker este protagonistul unui nou scandal. De data aceasta, Lilly Becker, soția germanului, a atacat-o dur pe actuala sa iubită, câreia i-a și transmit un mesaj dur.

În vârstă de 52 de ani, fostul tenismen se află în vacanță cu fiul său, Amadeus, de 10 ani, și actuala prietenă, Lilian de Carvalho Monteiro. Aceștia se bucură de zilele de vară la Formentera, în Spania.

Fostul lider ATP și Lilly s-au separat în anul 2018, după nouă ani de căsnicie. Din momentul despărțirii, Boris Becker a fost surprins în compania a numeroase femei, iar ultima pe lista lui este Lilian de Carvalho Monteiro.





Sursa FOTO: Profimedia Images

Presa mondenă nu știe prea multe informații despre noua prezență feminină din viața germanului, însă soția lui nu pare pea mulțumită de interacțiunea pe care aceasta o are cu fiul său.

În urmă cu câteva zile, Becker și Lilian au fost surprinși de paparazzii pe o plajă din Spania. Aceștia au petrecut timp alături de micuțul Amadeus, iar imaginile surprinse de fotografi au înfuriat-o groaznic pe Lilly Becker, care a scris și o postare pe Instagram în acest sens. Textul a fost șters între timp.

"Ești a doua femeie în șapte luni care face pizza, clătite și micul dejun pentru fiul meu! Ca femeie, îți zic să-l respecți pe fiul meu și să te duci să faci poze cu Boris în bikinii tăi drăguți și cu corpul tău fabulos. Dar, te implor, stai departe de copilul meu", a scris ea.





Lilian de Carvalho Monteiro - Sursa FOTO: Profimedia Images

Potrivit presei britanice, Lilly Becker a fost deranjată că Lilian de Carvalho l-a dat cu cremă de plajă pe Amedeus.

Citată de Daily Mail, Lilly Becker a adăugat recent că există anumite reguli nescrise între femei, un cod de conduită.

"Când am fost în prima vacanţă cu Boris şi cu copiii săi din prima căsătorie, am sunat-o pe fosta sa soţie. Am întrebat-o dacă e ceva ce trebuie să ştiu despre copiii ei, dacă au vreo alergie.

Ea n-a făcut asta. În plus, m-a ignorat după ce am încercat eu să intru în contact cu ea, iar eu am fost politicoasă, i-am urat o vacanță plăcută. Da, sunt furioasă" a mai completat soția fostului tenismen.

Boris Becker are datorii de milioane de Euro și a fost declarat falimentar în 2017.