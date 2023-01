Soția lui NOSFE, noi dezvăluiri cu ochii în lacrimi! A spus cum a murit artistul în casă

Pe 16 noiembrie 2022, în jurul orei 03.00, după un concert pe care l-a susținut în București alături de Șatra B.E.N.Z., NOSFE a murit în propria locuință, după ce a suferit un infarct miocardic.

La aproximativ trei luni după ce NOSFE a murit, soția lui, Mădălina Crețan, a vorbit despre momentele tragice petrecute în casa lor.

Potrivit acesteia, artistul s-a simțit rău încă din timpul concertului, însă nu a vrut să-și părăsească trupa în mijlocul evenimentului. Doar la un moment dat a coborât de pe scenă și i-a spus soției lui că are un nod în capul pieptului, însă nu a vrut să cheme ambulanța.

După concert, cei doi au plecat acasă, acolo unde NOSFE a murit!

„Eu am fost cu el în seara aia. El îmi spunea doar că băuse foarte mult acid, că simțea că are un nod în capul pieptului și că, dacă o să reușească să dea gazele respective afară, o să fie ok. El a avut acest sentiment din timpul concertului și am coborât cu el de pe scenă. Iar eu atunci l-am supus unui interogatoriu, adică m-am speriat și m-am gândit că poate de la oboseală, de la emoții, poate să fie ceva mai grav decât crede el. Eu am vrut să chem ambulanța, doar că el a fost extraordinat de stăpân pe el. Nu știu, am înțeles între timp că sunt persoane care transpiră, amețesc, se albesc la față, dar el nu avea absolut nimic, adică era perfect conștient, stătea drept pe picioare. Îmi spunea încontinuu să stau liniștită, că el e ok, trebuie doar să elimine aceste gaze. L-am întrebat dacă vrea să mergem acasă și mi-a zis că da, că era multă gălăgie, cumva se strânseseră o parte dintre prietenii noștri în jurul lui. Ne-am urcat în mașină, a fost ok pe drum, am vorbit cu el, nu se văita neapărat de o durere. Am ajuns acasă... Este o traumă acest moment pentru mine, îmi este foarte greu să vorbesc despre asta... Ne-am schimbat, el în trening, eu în pijama, și mi-a spus că el vrea să meargă să mai stea puțin la laptop, să se liniștească, pentru că de fiecare dată după un astfel de concert nu te poți pune în pat să te culci, că rămâi cu adrenalină, cu agitație și el de obicei își făcea un ceai și se uita la un serial. A crezut că și-a uitat telefonul în mașină, dar a descoperit ulterior că era în buzunarul de la geacă. Mi-a zis că se duce să-l ia și i-am zis că mă duc eu, că nu se simte neapărat ok, și mi-a zis foarte coerent că se duce el, că e în trening și că eu sunt în pijama, să nu fiu nebună, că era frig afară. El s-a dus și nu a mai ajuns, a căzut în casă, lângă ușa de la intrare, în sufragerie, practic. Am auzit doar o bubuială foarte mare și de aici chiar nu pot...”, a spus Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, pentru o televiziune mondenă.